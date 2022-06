«Top Gun: Maverick» surpasse les attentes

Top Gun: Maverick est de loin le meilleur décollage d'un film pour Tom Cruise.

Les chiffres dévoilés depuis le premier week-end dépassent les attentes. Le nouveau film a généré des revenus de 156 millions de dollars au box office domestique, bien plus que les 80 millions anticipés.

Tom Cruise et son personnage de Pete «Maverick» Mitchell établissent donc le record de la plus grosse ouverture pour le week-end du Memorial Day américain, dépassant le précédent record de Pirates of the Caribbean: At World's End, qui avait rapporté 153 millions de dollars en 2007.

Top Gun: Maverick est le 3e meilleur démarrage de l'année, derrière deux films de superhéros, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et The Batman.

