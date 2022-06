«Top Gun: Maverick» est le plus grand succès de Tom Cruise en carrière

Top Gun: Maverick vaut à Tom Cruise son meilleur lancement en carrière.

Malgré avoir généré plus de 10G$ (US) au box office depuis le début de sa carrière, Tom Cruise n'avait jamais fait mieux que des recettes de 64.8M$, soit pour War of the Worlds (2005), lors d'un week-end de lancement.

Voilà toutefois que Top Gun: Maverick devient son plus grand succès, générant pas moins de 156M$ en Amérique du Nord et 248M$ internationalement. Il y a 36 ans, l'original Top Gun s'était contenté de 19.2M$!

Rappelons que Top Gun: Maverick devait sortir initialement en 2020, mais Paramount et Tom Cruise ont choisi d'attendre que les mesures sanitaires dans les cinémas soient levées avant de lancer le film, une stratégie qui se sera donc avérée atucieuse et payante.

