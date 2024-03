Les stars s'arrachent cette tenue en soie à 900$

Évidemment, on n'a pas besoin de dépenser autant pour recréer le look parfaitement sexy et décontracté de ces deux vedettes. Choisissez un chemisier ample en satin ou en soie et agencez-le à un short à taille élastique.

Pour vous inspirer et en savoir plus sur la tendance pyjama chic, découvrez ces looks similaires à recréer avec ce que vous avez déjà à la maison!