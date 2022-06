Les films les plus marquants de la carrière de Ryan Reynolds

L’acteur canadien Ryan Reynolds, né le 23 octobre 1976 à Vancouver, a débuté sa carrière dans l’industrie du spectacle à l’âge 14 ans seulement dans la série télé Un toit pour trois (Two Guys, a Girl and a Pizza Place). Cet acteur prolifique compte maintenant plus de 55 films à son actif. Regardons quelques-uns des rôles les plus marquants de la carrière de Ryan Reynolds.

La Proposition (The Proposal)



En 2009, Ryan Reynolds a partagé la vedette avec Sandra Bullock dans la comédie romantique La Proposition. Dans ce long métrage, l’acteur interprète un assistant personnel qui est forcé d’épouser sa patronne dans les plus brefs délais. Avec La Proposition, l’acteur a prouvé qu’il était capable de jouer un rôle de premier plan aux côtés des meilleurs talents d’Hollywood, dont Betty White.

Les Voix (The Voices)



La comédie horrifique américano-allemande Les Voix est passée inaperçue lorsqu’elle est sortie en 2014. Elle a toutefois permis à Ryan Reynolds d’aller chercher les éloges de la critique pour son interprétation de Jerry, un ouvrier schizophrène qui tue accidentellement sa collègue de travail. Ce long métrage n’a pas seulement charmé la critique, il est aussi devenu un des films préférés de l’acteur.

Le Bluffer (Under Pressure)



Le Bluffer est un autre film marquant de la carrière de Ryan Reynolds. Dans ce long métrage sorti en 2015, l’acteur incarne un joueur de poker plein d’assurance qui fait la rencontre d’un autre joueur compulsif que la chance a abandonné. Le Bluffer, qui oscille entre romantisme et humanisation, est un des films sur le jeu les plus réalistes jamais produits et Ryan Reynolds y livre un jeu d’acteur remarquable.

Bien sûr, peut-être (Definitely, Maybe)



Bien sûr, peut-être est certainement la comédie la plus mémorable de Ryan Reynolds. Dans ce film, l’acteur interprète un père de famille en plein divorce qui raconte son parcours amoureux à sa fille. Dans Bien sûr, peut-être, Ryan Reynolds offre une des prestations les plus charmantes de sa carrière.

Enterré (Buried)



Enterré met en scène Ryan Reynolds dans le rôle d’un chauffeur de camion américain basé en Irak qui se réveille enterré vivant dans une caisse en bois. Sorti en 2010, ce film brut et fascinant est un excellent exemple de la capacité de Ryan Reynolds à apporter un large éventail d’émotions à son rôle.

Deadpool et Deadpool 2



Après avoir multiplié les rôles et les genres, Ryan Reynolds a enfin trouvé en 2016 le véhicule parfait pour son talent considérable : la franchise Deadpool. Ryan Reynolds incarne avec une telle facilité le personnage de Deadpool qu’il donne l’impression que ce rôle était fait sur mesure pour lui.

Polyvalent et charismatique, Ryan Reynolds est un des acteurs les plus courus du moment et aucun genre cinématographique ne lui échappe.

