Les jours heureux: Katherine Levac et Chloé Robichaud plus amoureuses que jamais sur le tapis rouge!

Les jours heureux prendra l’affiche au Québec le 20 octobre!

Emma (Sophie Desmarais), jeune trentenaire, est une talentueuse cheffe d’orchestre et étoile montante sur la scène montréalaise. Les jours heureux fait état de sa relation complexe avec son père et agent Patrick (Sylvain Marcel), qui maintient une emprise sournoise sur elle depuis l’enfance. La possibilité d’obtenir un important poste au sein d’un orchestre de prestige ne fait qu’accentuer les enjeux pour Emma. Elle devra laisser place à ses émotions véritables et faire des choix, autant pour sa musique que pour elle-même, si elle veut parvenir à naviguer sainement entre sa carrière et sa relation amoureuse avec Naëlle (Nour Belkhiria), une violoncelliste nouvellement séparée, mère d’un garçon de cinq ans.