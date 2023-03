Maquillée et coiffée à la perfection, Silvi Tourigny prend la pose en coulisses

La jupe en cuir, le haut à épaule plus large et les magnifiques souliers lui donnent un look tout en sobriété.

On adore !

Les commentaires sous la publication sont nombreux et ils sont unanimes, Sylvie Tourigny est méconnaissable et surtout ça lui va à ravir.

Ça fait deux fois en peu de temps que l'humoriste sort de ses sentiers battus avec des looks différents.