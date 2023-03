Gala Les Olivier 2022: Découvrez tous les gagnants de la soirée!

Katherine Levac animait pour la toute première fois la grande fête de l’humour d’ici qui souligne l’excellence et le travail des artistes et des équipes qui le font briller sur scène et dans tous les médias.

C’est en direct de la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau que les feux des projecteurs étaient braqués ce soir sur nos humoristes les plus talentueux dans le cadre de la 24e édition du Gala les Olivier!

Parmi les personnalités qui secondaient l’animatrice Katherine Levac pour remettre les prix les plus convoités, on remarquait Pierre Brassard, Sam Breton, Mathieu Dufour, Virginie Fortin, Patrick Huard, Guy Jodoin, Marie-Lyne Joncas, Maude Landry, Guillaume Pineault, Arnaud Soly et Silvi Tourigny.

Rappelons que les finalistes à l’Olivier de l’année étaient Sam Breton, Mathieu Dufour, Christine Morency, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Arnaud Soly.