Survivor Québec: voici ce à quoi vous attendre cette semaine

La prochaine semaine de Survivor Québec sera très intéressante, puisque la fameuse fusion est enfin prévue. Les joueurs se préparent donc pour ce grand bouleversement.

Voici tout ce qu'il faut savoir!

Qui dit fusion dit alliance

Certains joueurs semblent déjà avoir une stratégie en place pour être majoritaires après la fusion. C'est le cas de Jean-Junior et Christophe, qui ont formé une alliance de six avec Karine, Kimberly, Maryse et Sango.

Cependant, certains se demandent si Maryse restera fidèle à cette alliance, étant donné qu'elle avait une connexion forte avec Sylvain lorsqu'ils étaient dans la même tribu.