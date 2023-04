Dans ce remaniement d'équipes, Christophe et Jean-Junior ont eu la chance de rester ensemble dans Tiyaga, accompagnés de Marika et Sango. Pour Kimberly, le choc a été difficile à encaisser en réalisant qu'elle devait rejoindre l'équipe mauve avec Sandrine et Joël. Justine, P-A et Nicolas quant à eux sont restés dans le camp de Kalooban, mais sans Maryse, Martine et Karine. Finalement, Sylvain a effectué son retour dans l'équipe mauve après avoir été éliminé et avoir rejoint l'équipe adverse.

Les alliances sont plus fragiles que jamais, avec de nouveaux joueurs qui cherchent à se faire une place dans leur nouvelle tribu. Les stratégies établies jusque-là ont été mises à mal, et il est difficile de prédire qui sortira vainqueur de cette nouvelle configuration.