En larmes, ce joueur met la main sur le dernier collier d'immunité à Survivor Québec

Le suspense est à son comble, et les fans de Survivor Québec attendent avec impatience le dernier conseil de tribu et la grande finale qui couronneront le grand gagnant de cette saison épique. Karine, Christophe et Kimberly se retrouvent tous à la croisée des chemins, sachant que deux d'entre eux pourront remporterleur place pour la finale. La pression est à son comble, et les enjeux sont plus élevés que jamais.

Dimanche sera un jour décisif pour les finalistes, les membres du jury et les téléspectateurs passionnés qui ont suivi leur voyage depuis le début.

La première saison de Survivor Québec se clôturera avec une cérémonie finale de 90 minutes, promettant des moments intenses et inoubliables. Il faudra être sur les ondes de Noovo dimanche soir dès 20 h!

Qui sortira victorieux de cette aventure impitoyable ? La réponse tant attendue sera révélée dans quelques jours.

