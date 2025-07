Stéphane Rousseau était très bien accompagné en glamping

Au niveau professionnel, nous avons récemment appris que Stéphane Rousseau sera en vedette dans le Bye Bye 2025.

Un large éventail de comédiens et d'humoristes sera réuni pour la traditionnelle revue de fin d'année de Radio-Canada. En tête d'affiche, on retrouve Antoine Bertrand et Anne Dorval, deux comédiens adorés du public.

En savoir plus

Vous aimerez aussi: