Stéphane Rousseau annonce une grande nouvelle!

Dans un communiqué émis aux médias aujourd'hui, on explique que Stéphane Rousseau, « avec une plume empreinte de tendresse, dresse dans Famille royale le portrait d’une famille atypique et aimante. Une famille qui navigue entre le dysfonctionnel et la magie ; l’usine et les campings nudistes ; les maladies incurables et la fête ; les non-dits et la boisson ; la classe moyenne et le succès fou d’un fils-vedette. »

Cette autobiographie de 280 pages oscillera donc constamment entre le comique et le tragique. À découvrir en librairie le 19 octobre prochain.