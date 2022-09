STAT: la production répond à un détracteur qui juge la série «incohérente»

« lI y a tellement d’incohérences c’est incroyable. Avez-vous des conseillers du domaine médical? Une personne induite en coma avec une balle dans la tête devrait être aux soins intensifs. Les deux opérés (fémur et doigt) devraient être à l’unité d’orthopédie ou chirurgie. La femme en évaluation psychiatrique devrait être en milieu fermé. La médecin de l’urgence qui se mêle de l’enquête policière. Non mais… », a déclaré l'internaute.

La production lui a répondu ceci :

« Nous avons plusieurs conseillers, mais nous faisons des choix en lien avec la production d'une fiction. On ne peut pas avoir 8 décors pour 8 unités différentes et 12 infirmières pour représenter l'organigramme réel d'un centre hospitalier. Vous auriez au final quelques apparitions de personnages, selon le cas : gynécologie, orthopédie, psychiatrie, oncologie, et aucun personnage récurrent, tout le monde changerait de poste. Bref, ce ne sont pas des incohérences, c'est une fiction, et c'est une logistique de tournage à respecter. On peut pas être représentatif à ce point-là. »