STAT: Une finale de saison sous tension… et une page qui se tourne!

Le décompte est commencé: quatre épisodes seulement nous séparent de la grande finale de la saison 3 de STAT et à en juger par la bande-annonce, on peut s’attendre à une dernière semaine complètement déchaînée. Entre rebondissements inattendus, règlements de compte et menaces bien réelles, l’hôpital Saint-Vincent est sur le point de vivre des jours pour le moins mouvementés.

Cette finale ne marque pas seulement la fin d’une saison, mais aussi la fin du format quotidien. Dès septembre prochain, STAT deviendra une série annuelle, avec une diffusion plus condensée. Un changement important pour la populaire émission, qui promet de conserver toute son intensité, mais à un nouveau rythme.