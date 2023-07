Une mégastar américaine utilise les produits de Jacynthe René

Jacynthe René a dévoilé de superbes photos de son fils Louis, récemment sur Instagram!

L'entrepreneure a dévoilé ces portraits pour souligner l'anniversaire de ce dernier, qui célébrait ses 18 ans. On ne peut pas nier que la mère et son fils se ressemblent énormément! En plus du portrait, Jacynthe a publié un touchant petit mot.

Voyez la photo.

