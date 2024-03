Voyez les images du spectacle de Sylvain Cossette devant la mer de Puerto Vallarta

Sylvain Cossette se trouve sous le soleil de Puerto Vallarta depuis quelques jours pour y donner un spectacle avec Matt Laurent et l'emplacement de leur scène est à faire rêver!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, Sylvain Cossette et Matt Laurent ont été capturés sur caméra par Andrée Watters en train de répéter pour leur spectacle acoustique sur le bord de l'océan.

Dans la vidéo on pouvait entendre la chanson Hotel California du groupe Eagles et c'était la thématique de l'attraction: les grands succès des années 70 et 80 et des artistes qui ont influencé Sylvain Cossette.

Le chanteur a aussi présenté ses succès en français, on aurait adoré y être! Avant de monter sur scène, l'interprète de Je pense encore à toi a partagé sur ses réseaux sociaux, une photo de sa conjointe dans le lit de leur chambre d'hôtel en mentionnant qu'ils y travaillaient: quelle merveilleuse vue pour préparer son spectacle! On adore quand ils nous partagent des moments ensemble.



On souhaite une superbe fin de voyage au couple Cossette-Watters!

Vous aimerez aussi: