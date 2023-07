Ce souvenir de Véro et Jean-Nicolas Verreault vous ramènera 20 ans en arrière

«À une certaine époque, Véronique Cloutier et moi étions frère et sœur… 😂 #musichall #tvserie #vintage», a écrit Jean-Nicolas Verreault avec la photo.

La principale intéressée, ravie de revoir ce souvenir, a ajouté ceci:

«Ah mon dieu! 21 ans déjà! Jean-Nicolas Verreault je me souviens avoir beaucoup ri avec toi sur ce tournage!»

En fouillant sur YouTube, on a retrouvé un épisode de la fameuse série Music Hall, qui était écrite par Fabienne Larouche. Pour voir une scène avec Véro et Jean-Nicolas, rendez-vous à 23 minutes et 24 secondes: