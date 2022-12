Sortie féerique pour Jean-François Baril, sa blonde et leur grande fille

Jean-François Baril illumine notre fil d'actualités aujourd'hui avec de nouvelles photos de famille!

L'animateur et humoriste a assisté avec son amoureuse et sa fille Viviane au grand Bal Harry Potter à Montréal, un événement festif et magique inspiré de la célèbre saga. Performances, danses captivantes, friandises et sorcellerie au rendez-vous!

Voici les superbes photos de Jean-François Baril et sa famille lors de cette soirée inoubliable, à voir en utilisant la flèche blanche à droite au centre de la publication :