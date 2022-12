Bonne nouvelle pour les fans de Mitsou

Mitsou veut vous rencontrer!

La célèbre Québécoise donne rendez-vous aux fans ce samedi, dans une librairie de Montréal, afin de dédicacer son nouveau livre, Bien-être inspiré.

Cet ouvrage lancé plus tôt cet automne a été coécrit avec ses soeurs, Abeille Gélinas et Noémie Gélinas. Le livre porte sur la recherche d’un bien-être, d’un équilibre de vie où le corps, le cœur et l’esprit vibrent en harmonie.

Voici l'invitation de Mitsou :