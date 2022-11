Sophie, Danièle Lorain et Denise Filiatrault sont en deuil

En France, Arlette Sanders laisse dans le deuil son fils Michel Alexandre, sa petite-fille Charlotte Alexandre, ses arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Ursula Weigl ainsi que plusieurs parents et amis.

On a pu voir Arlette Sanders au petit écran dans les dernièrs années dans les séries Au secours de Béatrice, O', La Galère puis dans C't'à ton tour, Laura Cadieux et Moi et l'autre.

On envoie nos plus sincères condoléances à la famille dans ce moment plus que douloureux.

