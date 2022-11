Cette personnalité d’ici est l’invitée du balado de Meghan Markle!

Lorsque Meghan Markle a demandé à Sophie Grégoire Trudeau comment elle se décrirait en trois mots, cette dernière a répondu : « Sensible, courageuse et drôle. J'ai dû tellement faire de travail pour retourner à cette petite Sophie en moi, à travers toute l'adversité et les épreuves, et je l'ai finalement trouvé. Alors je continuerai à prendre soin d'elle. »

On peut écouter dès maintenant l'entretien de Meghan Markle avec Sophie Grégoire Trudeau sur Spotify.