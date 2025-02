Sonia Vachon parle ouvertement d’un diagnostic qui a changé sa vie

Dans l’entrevue, Sonia révèle qu’elle a reçu un diagnostic de diabète de type 2. C’est la principale raison pour laquelle elle a perdu du poids ces derniers mois. Cette nouvelle l’a complètement bouleversée.

«Je me suis sentie dépassée. Chaque fois que j’allais chez mes parents, je me piquais pour vérifier ma glycémie. Elle était toujours dans la norme. Et tout à coup, j’ai reçu ce diagnostic. J’ai tellement pleuré quand le médecin m’a dit ça... J’ai refusé, je ne voulais pas. J’étais dans le déni. Je ne voulais pas être diabétique. Quand je suis revenue à la maison et que j’en ai parlé à mon conjoint, j’avais les yeux rouges, j’étais débitée.»