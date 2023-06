Les stars ultra glamour sur le tapis vert du Ritz-Carlton pour les festivités de la F1

L’événement annuel désormais légendaire de l’hôtel Ritz-Carlton Montréal s'est déroulé dans l’ambiance de La Havane, depuis le tapis vert des VIP qui s’étendait devant tout l’immeuble jusqu’à la métamorphose havanaise de la «glamourissime» Palm Court, de l’Oval Room et de l’Oval Terrace; ainsi que des salons et bars du deuxième étage. Avec son salon Louboutin exclusif, des tonnes de spectacles cubains, des plats et des divertissements inspirés de ceux de La Havane, avec son salon de cigares et son casino Louis XIII, cet événement n'a pas manqué de faire parler de lui.

Le mot d'ordre? Glaaaaamour!

Les vedettes s'étaient mises sur leur 36 pour assister au prestigieux événement! Sur place, on a pu croiser plusieurs têtes connues telles: Farah Alibay, la chanteuse Jeanick Fournier (gagnante de l’émission Canada’s Got Talent), Catherine St-Laurent, Andréanne A. Malette (chanteuse et gagnante de l’émission Sortez-moi d’ici), Julie Du Page, Chantal Machabée, Marina Bastarache, Pierre-Olivier Beaudoin, Ines Lalouad, Stevens Dorcelus, Joannie Rochette, Anne-Marie Withenshaw et Jay Walker, Meeker Guerrier, Jean Pascal, David Savard, Jean-Thomas Jobin, Jonas Tomalty, P.K. Subban, Georges Saint-Pierre, Luguentz Dort et plusieurs autres.

Retour en images sur cette soirée festive!