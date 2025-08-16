Ce chanteur de Star Académie que vous aimez décroche un rôle dans STAT

Début du contenu principal.
La grande et belle famille de STAT s'agrandit encore...
Eh oui, on connaissait déjà Simon Morin pour sa voix puissante et sa carrière musicale, mais voilà qu’il poursuit son aventure du côté du petit écran!
L’artiste polyvalent vient tout juste de décrocher un rôle dans la populaire série STAT, diffusée chaque soir sur ICI Télé.
C’est l’Agence Stéphane Belugou qui a partagé la nouvelle avec fierté sur les réseaux sociaux, parlant d’un « beau rôle » qui s’ajoute au parcours déjà impressionnant de l’ancien académicien!
Simon Morin s’est fait remarquer pour la première fois en 2012 dans la cinquième édition de Star Académie, où il avait rapidement conquis le cœur du public. Il a ensuite continué de briller dans l’univers musical avec sa participation à La Voix en 2015, puis à la version française de The Voice: la plus belle voix en 2018.
Depuis, il n’a cessé d’explorer différents projets artistiques. On l’a vu lancer des chansons, monter sur scène et même faire ses premiers pas comme comédien dans la série Chaos en 2021. Une transition réussie, qui lui a permis d’ajouter une autre corde à son arc!
Les détails concernant son personnage dans STAT demeurent pour l’instant confidentiels. Mais une chose est sûre: son arrivée dans l’univers de cette série médicale, déjà suivie par un large public, promet d’apporter une touche nouvelle. Ses fans comme les amateurs de la quotidienne seront sans doute curieux de le découvrir sous ce nouveau jour!
