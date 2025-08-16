Ce chanteur de Star Académie que vous aimez décroche un rôle dans STAT

La grande et belle famille de STAT s'agrandit encore...

Eh oui, on connaissait déjà Simon Morin pour sa voix puissante et sa carrière musicale, mais voilà qu’il poursuit son aventure du côté du petit écran!

L’artiste polyvalent vient tout juste de décrocher un rôle dans la populaire série STAT, diffusée chaque soir sur ICI Télé.

C’est l’Agence Stéphane Belugou qui a partagé la nouvelle avec fierté sur les réseaux sociaux, parlant d’un « beau rôle » qui s’ajoute au parcours déjà impressionnant de l’ancien académicien!