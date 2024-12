Shanie Blais danse aux côtés d’Ariana Grande et Cynthia Erivo dans Wicked: Partie 1

Si l’intensité du projet a marqué Shanie, elle garde surtout un souvenir ému de ses interactions avec Ariana Grande et Cynthia Erivo. Contrairement à l’image parfois distante des grandes stars, les deux actrices se sont montrées accessibles, chaleureuses et profondément respectueuses du travail des danseurs. Entre les prises, elles prenaient le temps de discuter avec l’équipe, renforçant un sentiment de camaraderie et d’appartenance.

Shanie a également eu la chance de fouler le tapis vert lors de la première mondiale du film au Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles. Ce moment, empreint de glamour et d’émotion, a couronné une expérience professionnelle qu’elle décrit comme l’une des plus exigeantes et gratifiantes de sa carrière.