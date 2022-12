Shania Twain pose avec un vrai faucon dans un look 100% jean et la photo est incroyable

Shania Twain a annoncé une formidable nouvelle à ses fans, un peu plus tôt cet automne!

L'icône du country lancera son sixième album de chansons originales intitulé Queen of Me le 3 février prochain. Elle partira ensuite en tournée mondiale et nous visitera en 2023. La star a dévoilé la superbe couverture du disque tant attendu sur les réseaux sociaux et elle est éblouissante. On peut la voir vêtue de noir sur un cheval.

Voyez la fabuleuse image ici.