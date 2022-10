Shania Twain se dévoile en couverture de son nouvel album

« Je suis incroyablement excitée d'annoncer Queen Of Me, le nouvel album et la tournée.



Ces jours-ci, je me sens très bien dans ma peau - et je pense que cet album reflète cela musicalement. La vie est courte et je veux être exaltée, colorée, sans prétention et indépendante. Je veux transmettre un message clair, en particulier en tant que femme, pour toujours me souvenir de mon pouvoir et j'espère que les chansons vous rappelleront que ce même pouvoir est aussi en vous ! »