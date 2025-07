Après Severance, voici ce qui attend Jessica Lee Gagné

La fin de sa carrière comme directrice de la photographie

Quand on demande à Jessica Lee Gagné si elle envisage de revenir sur différentes productions comme directrice de la photographie, sa réponse est claire: «Non.» Dit-elle avec un léger sourire avant d’expliquer: «Honnêtement, c'est tellement difficile de faire le saut. Je veux faire mes propres projets. Pour faire mes propres projets, il faut que j'arrête le temps et je ne peux pas rester sur le train de la direction photo. Il faut que je débarque parce qu'il faut que j’investisse dans moi-même. Ce n’est pas possible si je suis en train de tourner une autre série. Les séries comme ça, ça prend tellement d’énergie.»

Elle affirme qu’il est impossible de s’investir à temps partiel dans l’une ou l’autre des disciplines. Un saut dans le vide qui lui donne le vertige, puisqu’elle ne sait si son parachute ouvrira: «Ça me fait vraiment peur! C'est très inconfortable pour moi, ce n’est pas naturel du tout. Je ne sais pas si ça va être bon. C’est de l'investissement, faut vraiment croire en soi. Quand tu fais de la réalisation, c'est assez vulnérable comme position.»