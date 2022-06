10 séries télé basées sur des crimes réels

Vous aimez les true crime? Voici 10 séries de fiction mais basées sur des faits bien réels. À voir!

The Staircase (2022)

The Staircase est basée sur les faits de l'affaire Michael Peterson, accusé du meurtre de sa femme lorsqu'elle est retrouvée au bas d'un escalier. La série est inspirée sur documentaire The Staircase sorti en 2004).

Dr.Death (2021)

Cette série est basée sur les faits qui ont mené un neurochirurgien à la condamnation à la prison à vie, en 2017.

Unbelievable (2019)

La série Unbelievable est basée sur une série de viols survenus entre 2008 et 2011 dans les états du Colorado et de Washington aux États-Unis.

The People Vs O.J. Simpson: American Crime Story (2016)

Cette série revisite le procès d'O.J. Simpson, en 1995, alor accusé du meurtre de son ex-femme et de son ami.

The Investigation (2020)

The Investigation raconte l'histoire entourant le décès d'une journaliste suédoise à bord d'un sous-marin appartenant à un riche entrepreneur danois.

The Act (2019)

The Act revisite les événements menant la jeune Gypsy Rose au meurtre de sa mère en 2015.

Manhunt: Unabomber (2017)

Manhunt: Unabomber est basée sur l'enquête du FBI autour d'une série d'explosions survenues entre 1978 et 1995.

The Hunt For a Killer (2020)

The Hunt For a Killer revisite le meutre d'une jeune fille de 10 ans survenu en 1989 en Suède, et le travail des enquêteurs, qui s'étend sur une dizaine d'annéea, pour offrir justice à la famille.

The Assassination of Fianni Versace: American Crime Story (2018)

Cette série est basée sur les événements dans la vie d'Andrew Cunanan, le meurtrier du célèbre designer Gianni Versace.

The Pembrokeshire Murders (2021)

The Pembrokeshire Murders revisite la réouverture de meurtres non résolus en 2006 par un nouveau détective et menant à l'arrestation d'un tueur en série.

