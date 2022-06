10 séries à écouter quand il pleut

Malgré le temps chaud qui s’installe, on est toujours à la recherche de la prochaine série qui va nous captiver, particulièrement durant les journées ou les soirées de pluie !



On est là pour vous : voici une liste de séries qui ont tout pour plaire. On y va dans la nouveauté, les vieux souvenirs délicieux, de TOUT pour tous les goûts. Et pssst, tout ça est disponible sur Crave !



Soupçons (The Staircase)

Je vous propose d’abord la série inspirée d’un fait vécu : Soupçons (The Staircase). Elle suit un écrivain endeuillé par la mort de sa femme tombée dans un escalier et accusé de son meurtre.



Accident ou un meurtre ? L’histoire est basée sur celle de l’auteur Michael Peterson dont la femme Kathleen est décédée dans des circonstances nébuleuses en 2001. C’est fâchant, mais addictif.



Girls

La prochaine proposition en est une qui est aussi délicieuse à la première écoute qu’à la deuxième : Girls.



Écrite par Lena Dunham, elle raconte sans filtre la vie de jeunes femmes aux amours compliqués, aux problèmes d’argent et aux quotidiens tourmentés. C’est beau et cru et drôle à souhait !



Entre deux draps

Si vous n’êtes pas encore sauté dans l’univers fou de la comédie à sketchs Entre deux draps, c’est le moment.



Ces deux saisons présentent le quotidien de couples et de colocs, explorant de façon crue l’intimité dans la chambre à coucher !



JFK

Je change complètement de répertoire pour vous proposer un documentaire sur un événement politique historique : l’assassinat du président John F. Kennedy.



Dans JFK, le cinéaste Oliver Stone revisite et examine les circonstances entourant ce 22 novembre 1963 à Dallas.



Mixmania : 20 ans plus tard

Attention aux nostalgiques, vous devez absolument écouter le documentaire Mixmania : 20 ans plus tard. On a été plusieurs rivés sur cette première mouture, on a donc hâte de savoir ce qu’ils sont devenus.



Dans ce documentaire signé Bianca Gervais, le phénomène est revisité au grand plaisir de toute une génération !



… Et pendant que vous y êtes, écoutez donc la deuxième mouture de Mixmania avec notamment Claudia Bouvette ! C’est aussi disponible sur Crave !



Succession

Succession est pour sa part une série qui suit l’histoire d’une grande compagnie médiatique et la famille haïssable qui la mène.



Des relations dysfonctionnelles, compliquées, froides. En deux épisodes vous serez pris et voudrez tout écouter. La série de HBO est intelligente et complètement particulière.



Vendre ou rénover

Pour retrouver la courtière Maïka Desnoyers et le designer Daniel Corbin, vous pouvez écouter ou réécouter les 6 saisons de Vendre ou rénover.



Ils s’affrontent dans un duel pour transformer la maison d’un couple ou en trouver une nouvelle. Ça s’écoute bien, ça donne des idées déco et ça éveille notre curiosité sur le marché immobilier !



Euphoria

La prochaine en est une audacieuse qui s’adresse à un public averti : Euphoria. La série est classée 18 ans et plus et aborde de nombreuses thématiques de la vie d’adolescents.



Drogues, sexe, recherche d’identité, traumatisme, rien n’est laissé de côté et surtout, rien n’est trempé dans le sucre pour le rendre plus doux. C’est cru, mais excellent !

Mon ex à moi

Mon ex à moi est une série québécoise qui date de quelques années, mais qui est tout simplement savoureuse.



Sophie Desmarais, Catherine Paquin-Béchard, Mickaël Gouin et Jean-François Nadeau se partagent la réplique dans ce drame plein d’humour qui dépeint de façon charmante et triste la recherche l’amour !



Agente de Bord (The Flight Attendant)

Pour vivre un drame mystérieux et du suspense, tout en vous attachant à un personnage chaotique et brisé, optez pour Agente de Bord (The Flight Attendant). La série met en vedette Kaley Cuoco dans le rôle de Cassandra.



L’agente de bord se réveille dans une chambre d’hôtel un lendemain de fête, avec aucun souvenir et… un cadavre à côté d’elle. La série suit ensuite sa quête de la vérité à savoir ce qui a bien pu se passer.



Bonne journée de pluie et bonnes découvertes, vous nous en redonnerez des nouvelles!

