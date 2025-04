Serena Williams remet les pendules à l’heure à propos de Drake

Si vous cliquez sur la flèche au centre de la photo, vous pourrez voir la réponse de la sportive en détails.

Voici la traduction:

«Puis, les réactions ont commencé. La FCC a reçu environ 125 plaintes concernant la performance de Kendrick Lamar, dont une visant directement Serena Williams, l’accusant de faire la promotion de l’affiliation à un gang. Plusieurs personnes ont interprété son crip walk comme une attaque directe envers Drake.

"Je ne sais pas si je le regrette ou non », dit-elle aujourd’hui à propos de sa décision de danser. « Je n’ai pas la réponse à ça."

Alors, Serena voulait-elle vraiment envoyer une pique à Drake?

"Absolument pas », répond-elle. « Je ne ferais jamais ça. Et c’est triste que quelqu’un ait pu penser ça. Je comprends comment on peut en arriver à cette conclusion. Évidemment, je vois comment quelqu’un pourrait l’interpréter comme ça. Mais non, absolument pas. Je n’ai jamais ressenti de sentiments négatifs envers lui. On se connaît depuis des années."»