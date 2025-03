Sébastien Benoit avait un message pour son amoureuse

En effet, la docteure qui fête ses 48 ans a eu droit à des bons mots de la part de son conjoint qui la considère comme sa complice et meilleure amie. Depuis plusieurs années on peut être témoins de leur amour via les réseaux sociaux et on adore voir toutes leurs photos en famille ou en voyage. Les moments capturés avec leur fils Laurent âgé de 12 ans sont aussi adorables.

Même si les années passent, la chimie qui unit le couple semble toujours faire son effet car, même après toutes ces années, ils émanent le bonheur.

On souhaite un joyeux anniversaire à Karine!

