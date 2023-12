Saskia Thuot est éblouissante en robe rouge scintillante

«Quand j’étais petite ça me rendait si heureuse de choisir ma robe de Noël. Les années passent et j’ai encore autant de plaisir à enfiler ma robe festive et ce, même si j’ai troqué « aller m’installer devant Ciné-cadeau » pour aller à l’épicerie m’assurer qu’il ne manque de rien, courir les cadeaux, laver les lits pour recevoir la famille, passer la balayeuse… alouette! J’enfile alors ma tite robe avec allégresse (oui oui comme en Grèce) et je serai tout, sauf prête. C’est sure que j’ai oublié quelque chose sur ma liste, mais c’est pas grave, j’ai ma tite robeeeeee💃🏼🫶🏼🥰🎄»

Elle a tellement raison. On souhaite un formidable temps des Fêtes à Saskia Thuot et à ses proches!