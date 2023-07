Saskia Thuot doit faire une mise au point après une surprenante confusion

Saskia Thuot a dû faire une drôle de mise au point à ses abonnés après une surprenante confusion, elle qui a dû préciser qu’elle n’était pas… enceinte!



Voyez les images dans la vidéo en en-tête.



La situation est liée à un petit bogue informatique qui a fait en sorte qu’un article d’un média annonçant la grossesse de Sarah Couture s’est retrouvé avec une photo de Saskia Thuot à la une!



Sur les réseaux sociaux, la fondatrice des Trouvailles de Sarah qui attend son 2e enfant a partagé avec humour l’article inscrivant : «Saskia, ben coudonc, nous sommes des jumelles faut croire!»



Cette dernière a ensuite repartagé la story en écrivant à son tour «Je confirme! Je ne suis PAS enceinte!»



On adore le petit trait d’humour utilisé par l’animatrice et la blogueuse pour remettre les pendules à l’heure concernant ce dossier.



Caroline Néron maquille Saskia Thuot, voyez le résultat.



Dans un tout autre ordre d’idées, on a récemment eu droit à une séance maquillage sympathique entre Saskia Thuot et Caroline Néron!



La comédienne a effectivement offert une mise en beauté à l’animatrice, mettant en valeur ses beaux yeux bleus.

