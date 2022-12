Découvrez le touchant geste de Saskia Thuot pour une bonne cause

Saskia Thuot a un grand cœur et l’a encore une fois prouvé en racontant à ses abonnés la belle initiative qu’elle a mise en place avec ses amis afin de donner au suivant.

Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.

Dans une suite de stories partagées sur son compte Instagram, l’animatrice a effectivement expliqué le geste qu’elle pose cette année durant les Fêtes.

Saskia Thuot a effectivement récolté de nombreux dons comprenant vêtements, décorations, literies et autres et les a remis à un organisme venant en aide aux femmes en difficulté, le Chaînon. Je vous laisse entendre ce qu’elle avait à dire à ce sujet dans l'extrait ci-haut et ne manquez pas le deuxième extrait où elle montre l’immense pile de dons, c’est impressionnant.

Il s’agit d’une initiative pleine de douceur qui mérite d’être copiée par d’autre gang d’ami.e.s pour venir en aide à des gens dans le besoin.