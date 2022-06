Saskia Thuot est en deuil

«Pascal adorait rire, passer des heures à préparer de bons repas, jaser autour de son îlot et comme moi, un grand amateur de party de cuisine. Quand on tassait les chaises et que la danse commençait, oh qu’il était heureux!



Amoureux et papa attentionné, les yeux brillants en regardant sa femme et sa fille qu’il aime tant. Un vrai lover.



Pascal est parti. Pouf. Comme ça.



Hier, des centaines de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Très très touchant et aussi très beau.



Pascal est aussi le partenaire d’affaires de mon amoureux, Dominick. Il y a près de 5 ans, quand Dominick a vu mon profil sur Tinder, Pascal a dit: « Oui swipe à droite et mets-lui un super like 😉 ». Après, lors de nos premiers échanges Dominick et moi,

Pascal lui disait: « Mets des petits bonhommes sourire avec des bras 🤗🤗🤗🤗🤗 Les filles aiment ça! »



😂😂 Ahhh Pascal!



Merci d’avoir mis Dominick sur mon chemin❤️ Ta femme, ta fille qui sont aussi devenues des amies❤️ On va bien prendre soin d’elles. Et surtout, je te promets de continuer les merveilleux party de cuisine à ta santé!



❤️», dévoile-t-elle.