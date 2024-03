Aventures de famille et virée au Costco: Sarah-Jeanne Labrose souligne la fête de Marc-André Grondin

«Bonne fête Pouimpush. Quelle chance immense tu sois mon chum, mon best pis le père de mes bébés. Que tu endures mes idées de chantier perpétuelles, mes textos séparés en 18 parties, mon air bête quand je suis stressée, mon attention excessivement limitée quand les enfants parlent en même temps que nous et le fait que j’aille tjrs au Costco le lendemain du jour du recyclage. J’en reviens pas qu’on partage un toit pis une famille pis des rêves pis des réglisses souvent. Merci de me hyper dans tout. Tu as plus beaux yeux que la terre ait portée, tu mets ton alarme ben trop tôt, tu emballes mieux les cadeaux que nul autre, tu fais les plus belles playlists et tu as le plus grand cœur que j’ai rencontré. Je ne me tannerai jamais d’entendre tes idées constantes, petites et grandes (même celle de sampler le son du tire-lait pis d’en faire un beat.). (Tu es aussi la meilleure personne au monde pour écouter un p’tit 22 minutes de big bro pis s’avouer qu’on a eu des frissons à cause c’t’ait bon DAN SEIGNEUR YOU WILL BE MISSED.) Je t’aime. À tantôt, on a 12 courriels de chantier à répondre. ✌🏼»

Ils sont tellement cutes, tous les deux! On souhaite un merveilleux anniversaire à Marc-André Grondin.

Rappelons que le fêté et Sarah-Jeanne Labrosse ont deux enfants ensemble: un garçon qui se nomme Lawrence ainsi qu'une fille, Léo, née en décembre dernier.

Marc-André Grondin est également papa d'une grande fille née d'une union précédente.