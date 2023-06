Gémeaux: Sarah-Jeanne Labrosse se fait interviewer et ça ne se passe pas comme prévu

C’est dans le cadre du dévoilement des nommés aux 38e prix Gémeaux que la comédienne s’est retrouvée face à une question difficile: son coup de cœur télé de l’année.

L’extrait a été déposé sur le compte Instagram du réputé gala. On la voit aux côtés de son bon ami Félix-Antoine Tremblay qui répond instinctivement que c’est Chouchou, sa série «chouchou».

Et pendant ce temps, c’est une Sarah-Jeanne Labrosse pensive qui essaie de trouver quelle série nommer, complètement perdue dans ses réflexions. En en-tête, vous allez voir l’extrait original dans un premier temps, puis, le montage qu’elle a servi à ses abonnés, riant de l’évidente confusion qu’elle vit. On est crampés et on l’aime tellement!

La scène était cocasse au départ, mais le fait qu’elle ait accentué le moment avec une suite de stories rend le tout encore plus savoureux!