Sandy de «Ma mère, ton père» révèle avoir demandé l’aide médicale à mourir

La participante de l’émission, Sandy Trépanier Gauthier, a bouleversé de nombreux internautes cette semaine en publiant un long message sur ses réseaux sociaux.

Elle y révèle avoir, à un moment critique de sa santé, demandé l’aide médicale à mourir, avant de finalement se raviser...

Un témoignage empreint de vulnérabilité, mais aussi d’un puissant désir de vivre!