Sami reçoit un appel et fond en larmes à OD Andalousie

Le suspense règne également sur le type d'élimination prévu pour ce dimanche : est-ce une candidate ou candidat qui devra quitter les maisons?

Le voyage en Norvège pourrait-il être le lieu du premier baiser entre Simon et Mia?

Enfin, les couples en formation, tels que Marie-Andrée et Anthony, Vincent et Lara, Rebecca et Mathieu P., et Antoine et Alexandra, vivront-ils toujours le parfait bonheur?