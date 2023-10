Alicia Moffet nous jette par terre dans cet ensemble transparent

Triangles amoureux et déménagement inattendu

Ce dimanche sur Noovo et Noovo.ca à OD Andalousie, l’élimination de la semaine ne sera pas comme les autres. La délibération sera mixte et certains candidats seront protégés, alors que d’autres seront en danger!

Au party de la semaine à thématique country, est-ce qu’Antoine fera enfin son choix entre Alexandra et Marilyne? Le nouveau couple échangera même leur premier baiser, loin des regards des autres candidats! Parallèlement, c’est le début d’un deuxième triangle amoureux pour trois candidats. De qui s’agit-il ?



En voyage, c’est Anthony et Rebecca qui auront la chance de visiter la charmante et romantique ville de Vienne, en Autriche. Anciennement des tops 1 respectifs, y aura-t-il des rapprochements entre eux ou resteront-ils fidèles à leurs nouvelles flammes, Marie-Andrée et Mathieu P.? Ça reste à voir!