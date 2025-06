Samantha Neves de La Voix est enceinte

Depuis son passage à La Voix, où elle s’était rendue jusqu’aux demi-finales grâce à son charisme naturel et sa voix puissante, Samantha Neves n’a cessé de tracer sa route dans le monde de la musique.

L’année 2023 a été déterminante: elle reçoit un appel du directeur de la photographie Mathieu Provost (Les productions BelCanto), qui croit fermement en son potentiel. Ce dernier l’amène à faire équipe avec Vito Luprano, producteur légendaire derrière 21 albums de Céline Dion, mais aussi des succès de Garou, Corey Hart et bien d'autres.

 

Sous leur aile, Samantha prépare son tout premier album, une production ambitieuse aux saveurs internationales. Parmi les titres déjà très attendus, on retrouve My Stupid Heart, signé par Billy Steinberg (Madonna, Cyndi Lauper, Céline Dion), ainsi que We Belong Together, écrit par Kristian Lundin (Backstreet Boys, NSYNC). Et parce qu’elle ne fait jamais les choses à moitié, Samantha a également lancé deux chansons simultanément en anglais et en français: I Won’t Say It Hurts et Fondre le danger, toutes deux coécrites avec Clifford Goilo et réalisées avec Vito Luprano!