Safia Nolin dévoile sa toute nouvelle collaboration!

C’est en collaboration avec l’artiste Kanen que la pièce a été faite, elles qui l’ont écrite et composée ensemble.

Sur Instagram, Safia Nolin a raconté que c’est en décembre dernier qu’elles ont pondu la chanson, elle qui a ajouté : «Ce fut incroyable et je suis méga fière du résultat». Elle a aussi évidemment dévoilé un extrait nous donnant un avant-goût de ce morceau qui nous enivre et nous plonge dans un son folk et sensible appelant à l’introspection.