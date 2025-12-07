Sabrina Cournoyer raconte l’épreuve qui a bouleversé son mois de novembre

Heureusement, l’histoire se termine bien! Et maintenant que tout cela est derrière elle, Sabrina a décidé de partager ce qu’elle a vécu et ce que cette épreuve a transformé en elle!

Dans sa publication, Sabrina explique avoir vécu des journées marquées par l’angoisse et l’incertitude. Sept jours sans entendre, accompagnés d’acouphènes et d’un silence forcé qui la coupait partiellement du monde.

Puis, un matin, le miracle s’est produit: la médication a fonctionné!

« L’affaire, c’est que j’ai perdu l’ouïe d’une oreille, du jour au lendemain. (…) Y’avait 1 chance sur 2 que ça revienne jamais.

Mais j’ai eu droit à un miracle de Noël avant le temps : la médication a fonctionné. Et j’ai recommencé à entendre après 7 jours de silence et d’acouphènes. »

La peur, elle, était bien réelle!