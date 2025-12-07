Sabrina Cournoyer raconte l’épreuve qui a bouleversé son mois de novembre

Début du contenu principal.
Sabrina Cournoyer a choisi la vulnérabilité pour raconter un moment qui a complètement bousculé son automne...
Dans une publication Instagram récapitulant son mois de novembre, la chroniqueuse de Salut Bonjour a révélé avoir traversé un épisode de santé aussi soudain qu’inquiétant: elle a perdu l’ouïe d’une oreille, du jour au lendemain.
Un choc. Une peur immense. Et une seule certitude: elle n’avait qu’une chance sur deux de la retrouver!
Heureusement, l’histoire se termine bien! Et maintenant que tout cela est derrière elle, Sabrina a décidé de partager ce qu’elle a vécu et ce que cette épreuve a transformé en elle!
Dans sa publication, Sabrina explique avoir vécu des journées marquées par l’angoisse et l’incertitude. Sept jours sans entendre, accompagnés d’acouphènes et d’un silence forcé qui la coupait partiellement du monde.
Puis, un matin, le miracle s’est produit: la médication a fonctionné!
« L’affaire, c’est que j’ai perdu l’ouïe d’une oreille, du jour au lendemain. (…) Y’avait 1 chance sur 2 que ça revienne jamais.
Mais j’ai eu droit à un miracle de Noël avant le temps : la médication a fonctionné. Et j’ai recommencé à entendre après 7 jours de silence et d’acouphènes. »
La peur, elle, était bien réelle!
Plutôt que de simplement tourner la page, Sabrina raconte que quelque chose s’est transformé profondément en elle à la suite de cet épisode.
« Tout s’est mis à goûter meilleur, à sonner mieux, à briller plus fort… même (et surtout) les petites petites choses. »
Ce regain de sensibilité, presque spirituel, l’amène à aborder la suite avec une énergie nouvelle: celle d’une femme qui a traversé la peur et qui choisit désormais de vivre plus intensément, plus consciemment.
Elle parle d’un cœur qui « laisse tomber des pelures », pour devenir une immense éponge qui absorbe tout ce que la vie a de doux à offrir!
À quelques semaines du début de son nouveau rôle dans l’émission Sucré Givré, en janvier, Sabrina entame décembre avec un état d’esprit lumineux, allégé, décidé.
« J’entame décembre avec cette énergie de renaissance qui m’habite…
Avec le seul désir de choisir au lieu d’espérer être choisie.
Ça, oui, c’est fini. (Pis j’suis pas désolée.) »
Des mots qui résonnent, surtout en cette période où plusieurs font le bilan de leur année!
