Polina Grace d'OD épate les juges à La Voix en Argentine

Celle qui parle couramment quatre langues (français, anglais, espagnol et russe), a choisi la chanson Seven Nation Army de The White Stripes afin de tirer son épingle du jeu lors du populaire concours musical.

Pas un, mais TROIS juges (Ricardo Montaner, Mau & Ricky et la superstar Lali) ont appuyé sur leur fameux bouton rouge afin que Polina ne rejoigne leur équipe, trouvant qu'elle chantait merveilleusement bien!

C'est via Instagram que la chanteuse s'est confiée sur cette nouvelle aventure:

«MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI mon beau peuple d'Argentine... pour tout l'amour, pour l'OPPORTUNITÉ, pour la chaleur, pour m'accueillir avec TELLEMENT D'AMOUR 😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Beaucoup de gens doivent se demander "qui est cette fille? D'où est-elle apparue ? Pourquoi? Comment? Quoi?"

Eh bien... d'abord, je veux que vous sachiez que ces dernières 24 heures, j'ai vécu la folie totale avec toutes les réactions à mon Audition à l'aveugle. Je me sens très chanceuse, très reconnaissante et très émue. Et plein d'amour pur 🥺❤️ Je n'arrive toujours pas à y croire - je n'ai JAMAIS vécu un moment comme celui-ci 😭.

Et deuxièmement, je veux que vous sahiez que j'ai vraiment cherché ma voie et "ma place" depuis longtemps. Et je sens que j'ai trouvé ma place en Argentine 🥺❤️ après des années à avoir vécu beaucoup de choses très difficiles - avec ma vie personnelle ET professionnelle (sur laquelle j'aimerais m'ouvrir à vous en temps voulu 🙏🏼). Mais en bref, pendant longtemps, je me suis sentie très seule et je me suis battue pour mon rêve de chanter et de produire de la musique toute ma vie durant - sans exagération. Et je n'ai jamais eu de manager ou d'équipe - aucune représentation professionnelle en réalité, si ce n'est l'aide de chers amis et amies que j'ai la chance d'avoir rencontrés sur mon chemin après avoir terminé mes études universitaires en 2016 🙏🏼.

Aujourd'hui, je suis fière d'être une artiste indépendante et d'avoir pu entrer à La Voz Argentina après des années de travail et d'efforts inconditionnels ♥️♥️♥️♥️♥️ eh bien.... mon rêve est toujours d'avoir une équipe de confiance autour de moi pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime le plus dans la vie, et de pouvoir continuer à inspirer toutes les personnes qui me connaissent et de continuer à transmettre rien d'autre que de l'amour, de la passion et de la compassion ♥️ et maintenant je me sens plus proche de le réaliser que jamais 😭✨.

Merci à tous ceux qui me soutiennent pour m'avoir permis de vivre le rêve de ma vie 🙏🏼✨♥️»