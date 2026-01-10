Rupture pour Guillaume Latendresse

Guillaume a en effet retiré toutes les photos et traces de Catherine de son compte Instagram, un geste qui laisse peu de place au doute quant à la fin de leur relation.

Pour ceux qui suivent sa vie personnelle depuis longtemps, rappelons que Guillaume Latendresse a déjà été en couple avec Maïka Desnoyers, avec qui il a eu un fils, Hayden. Il a également partagé sa vie avec la chanteuse Annie Villeneuve, avec qui il a eu une fille, Léa.