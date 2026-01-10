Rupture pour Guillaume Latendresse

Début du contenu principal.
Guillaume Latendresse est de nouveau célibataire...
L’ancien joueur de hockey n’est plus en couple avec la physiothérapeute et triathlète Catherine Senez, avec qui il partageait sa vie depuis plusieurs années.
La séparation ne semble pas récente, mais certains détails n’ont pas échappé aux fins observateurs...
Guillaume a en effet retiré toutes les photos et traces de Catherine de son compte Instagram, un geste qui laisse peu de place au doute quant à la fin de leur relation.
Pour ceux qui suivent sa vie personnelle depuis longtemps, rappelons que Guillaume Latendresse a déjà été en couple avec Maïka Desnoyers, avec qui il a eu un fils, Hayden. Il a également partagé sa vie avec la chanteuse Annie Villeneuve, avec qui il a eu une fille, Léa.
Pour le moment, aucun des principaux intéressés n’a commenté publiquement la rupture. On leur souhaite simplement le meilleur pour la suite, chacun de leur côté, dans le respect et la discrétion!
Vous aimerez aussi: