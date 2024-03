Mia d’OD Andalousie avait une surprise de taille pour Simon, voyez sa réaction

Depuis les premières apparitions de Mia Bleu Voua à OD Andalousie, c'est le coiffeur Kevins-Kyle qui s'occupe de sa longue chevelure blonde et depuis quelques jours, la belle est passée au rouge. Un changement qui en a étonné plus d'un dont Simon, son amoureux, et on a eu droit à sa réaction!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Effectivement, la gagnante d'Occupation Double a décidé d'adopter la couleur tendance du moment et c'est absolument magnifique. On a adoré voir le dévoilement de sa nouvelle coiffure à son chum Simon qui avait les yeux ronds comme des billes de voir sa bien-aimée complètement changée. Ils ont même dû, pour la blague, se présenter à nouveau tellement le changement était grand. La chimie du couple est indéniable, ils sont trop mignons ensemble.