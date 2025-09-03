Après une rupture amicale, Emmanuel Bilodeau avait un message pour François Papineau

Dans l’entrevue, Emmanuel Bilodeau a confié que l’amitié entre hommes compte beaucoup pour lui. Il a avoué avoir dû faire le deuil d’un lien important après un tournage marquant avec François Papineau.

«Puis tu sais, j'ai déjà eu une peine d'amitié avec un gars que j'adore. Je vais le nommer aujourd'hui parce que j'aimerais ça encore être son ami. C'est François Papineau. C'est un acteur, mais bon, dans mon métier, souvent on rencontre des gens, puis c'est eux qui deviennent nos amis.»

