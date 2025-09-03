Après une rupture amicale, Emmanuel Bilodeau avait un message pour François Papineau

Début du contenu principal.
Emmanuel Bilodeau s’est confié sur un sujet rarement abordé, les ruptures amicales entre hommes.
Invité à l’émission Mimosa animée par Monic Néron sur ICI Première, le comédien a révélé avoir vécu une douloureuse rupture d’amitié avec son collègue François Papineau.
Dans l’entrevue, Emmanuel Bilodeau a confié que l’amitié entre hommes compte beaucoup pour lui. Il a avoué avoir dû faire le deuil d’un lien important après un tournage marquant avec François Papineau.
«Puis tu sais, j'ai déjà eu une peine d'amitié avec un gars que j'adore. Je vais le nommer aujourd'hui parce que j'aimerais ça encore être son ami. C'est François Papineau. C'est un acteur, mais bon, dans mon métier, souvent on rencontre des gens, puis c'est eux qui deviennent nos amis.»
Pour écouter l'entrevue complète avec Emmanuel Bilodeau et Monic Néron, rendez-vous sur le site d'Ohdio.
Sur le plan professionnel, Emmanuel Bilodeau reprendra son rôle de Laurent Lamy dans la série STAT.
On a appris qu’Évelyne Gélinas incarnera la conjointe du directeur des services professionnels de l’hôpital Saint-Vincent. Blessé lors de l’assaut à l’hôpital, Lamy pourrait être sauvé grâce à l’intervention d’Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément).
Le comédien fera aussi partie de Les Boys: Le spectacle, dans lequel il reprendra le rôle de Stan, popularisé par Rémi Girard dans les films et la série télé.