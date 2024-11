Rosalie Vaillancourt revient sur sa relation avec Pierre-Yves Roy-Desmarais

Rosalie Vaillancourt a partagé des souvenirs personnels de sa relation avec son ancien conjoint, avec Marc-André Grondin à Hot Ones Québec.

Le concept de l'émission est de déguster des ailes de poulet de plus en plus épicées en répondant à des questions de plus en plus audacieuses posées par Marc-André.

Pendant son passage, Rosalie a évoqué sa relation avec Pierre-Yves Roy-Desmarais et les événements qui ont suivi leur séparation.