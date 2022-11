Magnifique voyage «d'affaires» en Suisse pour Rosalie Vaillancourt et sa famille

On peut retrouver Katherine Levac et Rosalie Vaillancourt dans la série Complètement lycée! En effet, les 10 nouveaux épisodes seront mis en ligne en primeur sur la plateforme Crave.

C'est l'occasion rêvée de découvrir les nouvelles aventures d'Allison Thompson et sa bande avant tout le monde! Outre Rosalie Vaillancourt et Katherine Levac, la suite de Complètement lycée mettra à nouveau en vedette Pierre-Yves Roy-Desmarais, Patrick Emmanuel Abellard, Antoine Pilon, Bernard Fortin, Vincent Kim et Patrice Dubois seront de retour.

